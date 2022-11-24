Россиянам рассказали о вызывающих обезвоживание напитках Диетолог Русакова назвала кофе, чай и газировку вызывающими обезвоживание напитками

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сладкие газированные напитки могут привести к обезвоживанию организма, рассказала «Москве 24» член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Дарья Русакова. По словам медика, такие же негативные последствия может вызвать употребление кофе, чая и алкоголя, поскольку все они обладают мочегонными свойствами и выводят жидкость из тканей.

Сладкие газированные напитки могут вызывать обезвоживание. Сахар влияет на всасывание жидкости, и, например, ортофосфорная кислота в Coca-Cola может вызывать повышенное мочеотделение, что способствует обезвоживанию, — пояснила врач.

Русакова отметила, что большое количество чая и кофе также нарушает водно-солевой баланс, приводя к обезвоживанию. То же самое происходит и при приеме алкоголя. На печень и почки увеличивается нагрузка, в результате организм теряет необходимую ему жидкость.

Диетолог Наталья Круглова ранее рассказала, что крепкий чай обладает «не очень хорошими» свойствами — связывает некоторые нутриенты. По ее словам, содержащийся в напитке кофеин мешает полноценному усвоению кальция и железа, например, из мяса и кисломолочных продуктов.