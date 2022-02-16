Россиянам рассказали о пользе мёда

Натуральный мёд обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами, однако в нём содержится много сахара, поэтому есть его желательно в умеренных количествах. Мёд может стать хорошей заменой сахара в чае, так как в нём меньше калорий и больше сладости, пишет Live 24.

Мёд заряжает энергией и активизирует функции мозга. Этот продукт также может помочь справиться с астенией и даже интоксикацией организма. Чтобы получить максимальную пользу от мёда, его нужно употреблять в «чистом» виде, то есть необработанный и без добавок, — сообщает издание.

Помимо этого мёд является антиоксидантом и замедляет процесс старения, также он предотвращает окислительный стресс в клетках за счёт своих противовоспалительных свойств. Этот продукт поддерживает уровень холестерина в крови и снижает уровень стресса. Также мёд эффективен при профилактике заболеваний желудочно-кишечного тракта.

Ранее терапевт Марина Синицына посоветовала россиянам при простуде пить чай с мёдом и лимоном, а также чай с плодами малины и цветками липы. Она подчеркнула, что лучше использовать свежую малину, но подойдёт и варенье.