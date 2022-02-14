Россиянам рассказали о пользе бананов для кожи лица и волос

Бананы могут стать средством для увлажнения кожи лица, а также повысить её упругость. Из этих фруктов можно сделать маску, которая восстановит потрескавшуюся и пересушенную кожу из-за большого количества витамина А, пишет Live 24.

Вы можете взять один спелый банан, тщательно размять его или измельчить блендером и нанести эту кашицу на сухие участки кожи на 20-30 минут. После необходимо смыть остатки фруктовой маски теплой водой и наслаждаться увлажненной кожей, — пишет издание.

Также из бананов можно сделать маску для волос: она придаст им блеск и гладкость, а также сделает волосы мягкими и послушными. Для этого нужно измельчить спелый банан и добавить в получившуюся смесь половину столовой ложки жидкого мёда. После этого оба ингредиента нужно перемешать до образования кремообразной массы.

Перед применением маски нужно вымыть волосы с помощью бессульфатного шампуня. Наносить кремообразную массу необходимо от корней до кончиков, а держать на волосах — около 30 минут. После при необходимости можно еще раз воспользоваться шампунем, чтобы тщательно промыть длину, — сообщает издание.

Ранее нутрициолог Анна Степанова рассказала, кому не стоит есть бананы. По её словам, у спелых бананов достаточно высокий гликемический индекс, это означает, что сахар в организме после их поедания будет быстро повышаться. В этой связи бананы не рекомендуются при инсулинорезистентности и при сахарном диабете.