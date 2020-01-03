Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало список автозаправочных станций, где реализуют некачественное топливо. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году.
Отборы проб и их исследования в лабораториях проходили в рамках информационного проекта «Топливо без обмана»,
В список вошли 157 АЗС. Росстандарт выявил 33 заправки с фальсификатом в центральной части России и в южных регионах, 32 в Сибири и 17 на Дальнем Востоке. Меньше всего заправок с некачественным бензином выявлено в Приволжском и Северо-Западном федеральном округах — 12 и 4 соответственно.
В ведомстве рекомендовали автовладельцам учитывать опубликованную информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.
Ранее, как писал NEWS.ru, в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен за 11 лет.
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