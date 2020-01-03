https://static.news.ru/photo/65b72842-2edb-11ea-9c3e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) обнародовало список автозаправочных станций, где реализуют некачественное топливо. Факты фальсификации были выявлены в 2019 году.

Отборы проб и их исследования в лабораториях проходили в рамках информационного проекта «Топливо без обмана», сказано на сайте агентства.

В список вошли 157 АЗС. Росстандарт выявил 33 заправки с фальсификатом в центральной части России и в южных регионах, 32 в Сибири и 17 на Дальнем Востоке. Меньше всего заправок с некачественным бензином выявлено в Приволжском и Северо-Западном федеральном округах — 12 и 4 соответственно.

В ведомстве рекомендовали автовладельцам учитывать опубликованную информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.

Ранее, как писал NEWS.ru, в Росстате сообщили, что цены на бензин выросли на 1,9%. Аналитики отмечают, что это самый незначительный рост цен за 11 лет.