Россиянам рассказали, какие товары и услуги могут скоро стать дефицитом

Глава Ассоциации по защите прав потребителей Дмитрий Янин заявил о том, что в настоящее время уже можно предположить, что особых проблем с продуктами в России на фоне санкций Запада из-за ситуации на Украине не ожидается. Однако некоторые импортные товары и привычные услуги могут стать дефицитными. Слова эксперта приводит агентство ПРАЙМ.

Сказать точно, какие именно зарубежные товары могут на какое-то время исчезнуть из продажи, сложно — процесс введения Западом антироссийских санкций еще не завершён, — уточнил Янин.

Он полагает, что многое будет зависеть от того, какие именно зарубежные компании ограничат в праве работать в стране и насколько жёсткими окажутся ограничения. При этом дефицита продовольствия эксперт не ожидает, чего не скажешь о технике и электронике.

Проблем с продовольствием, скорее всего, ждать не следует, поскольку ситуация здесь более или менее выровнялась, а вот товары западных компаний могут поступать на прилавки с перебоями. Это касается, в частности, техники, электроники и комплектующих для них, — отметил Янин.

Также он допустил сокращение авиарейсов из-за подорожания билетов и уменьшения числа доступных для туристов стран. Вопросы могут возникнуть и с доступной ипотекой, а также эксперт не исключил «самые неожиданные истории в области страхования».

Ранее в пресс-службе Минпромторга сообщили, что в России не ожидается дефицита спорттоваров, поскольку большая часть товаров для массового спорта в РФ производится отечественными предприятиями. Исключение составляет лишь продукция для спорта высших достижений.