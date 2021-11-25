Россиянам рассказали, как вести себя в «чёрную пятницу»

Проверка правильности названия интернет-магазина, его домена и отказ от перехода на сайт по ссылкам в рекламных баннерах — одни из ключевых правил безопасных покупок во время распродажи в «чёрную пятницу». Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое имеется в распоряжении ТАСС.

В период распродаж активно создаются интернет-сайты, группы в социальных сетях и приложения, имитирующие дизайн и стилистику настоящих магазинов. После этого происходит фишинговая рассылка, призванная заманить пользователей выгодной акцией.

Эксперты посоветовали покупать товары только в надёжных интернет-магазинах. При этом они отменили, что нахождение сайта в первых строках в поисковом запросе ещё не гарантирует его безопасность. Также не стоит переходить на сайты по ссылкам в письмах и мессенджерах.

Убедитесь, что вы на настоящем сайте магазина. <...> Мошеннические ресурсы имеют схожие с известными магазинами имена, но написанные с ошибками или с похожими символами вместо букв в названии (например, 0zon вместо Ozon), либо с другими доменными окончаниями, — рассказал замруководителя Роскачества Антон Куканов.

Также рекомендуется проверять реквизиты интернет-магазина перед покупкой и сравнивать цены: непропорционально большая скидка должна настораживать. В целях безопасности стоит держать включённым антивирус на компьютере и телефоне, чтобы предотвратить заражение троянской программой, дающей допуск к банковскому счёту. Кроме того, современные антивирусы умеют распознавать фишинговые сайты и предупреждать о риске кражи данных.

Ранее эксперт в области информационной безопасности профессор кафедры цифровой криминалистики МГТУ имени Баумана Виталий Вехов рассказал, что мошенники в Интернете часто сами ищут своих жертв, поэтому проявлять бдительность стоит даже при посещении портала госуслуг и с осторожностью подходить к вводу личных данных в кабинетах на официальных сайтах известных компаний. А при регистрации аккаунта на любых ресурсах лучше указывать дополнительный номер телефона.