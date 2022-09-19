Россиянам рассказали, как вести себя при падении на рельсы в метро Спасатель Штыб: при падении с платформы в метро нельзя самостоятельно пытаться подняться обратно

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При падении на рельсы в метро важно понять, насколько близко поезд — если он рядом, следует быстро лечь головой к поезду в углубление между рельсами, рассказал «Невским Новостям» спасатель Максим Штыб. По его словам, если поезд еще далеко, необходимо как можно скорее отходить к концу тоннеля. Эксперт предупреждает, что нельзя пытаться подняться обратно на платформу самостоятельно, а также ни в коем случае нельзя трогать контактный рельс, так как это грозит смертью.

Если вы поезда не видите, необходимо привлечь внимание сотрудников метрополитена и уходить условно к первому вагону, оглядываясь, не идет ли поезд. Нужно уйти от поезда, потому что на станции он, несомненно, остановится. А дальше сотрудники метрополитена будут вас выводить в начало тоннеля, — отметил эксперт.

Спасатель предупреждает, что подниматься на платформу можно только с помощью сотрудников метро. При самостоятельном подъеме, по его словам, существует риск случайно коснуться контактного рельса, что может привести к смерти.

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