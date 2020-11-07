Россиянам рассказали, как убирать квартиру при пандемии

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в условиях пандемии COVID-19 убирать квартиру следует каждый день. По её словам, это обусловлено тем, что существует риск занести инфекцию домой с улицы.
Особенно опасность подстерегает людей, которые постоянно бывают в общественных местах, ездят в общественном транспорте. Об этом Руженцова
Она добавила, что, даже если дома никто не болеет, дезинфицирующие средства при уборке следует использовать как можно чаще. При этом хозяйки должны уделять главное внимание прихожей, где в первую очередь надо продезинфицировать ручки дверей и ключи, считает Руженцова.
Также поможет снизить риск заражения в квартире оставленный в прихожей флакон с дезинфицирующим средством, подчеркнула специалист.
Ранее NEWS.ru сообщал, что особую опасность во время пандемии представляют очереди в магазинах. Россияне часто не соблюдают в них социальную дистанцию и тем самым увеличивают риск заражения коронавирусом. Чтобы обезопасить себя, следует поставить позади тележку с продуктами — это не даст следующему покупателю подойти к вам слишком близко. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал врач-иммунолог Владимир Болибок.