Россиянам рассказали, как убирать квартиру при пандемии

https://static.news.ru/photo/a6fe4006-223c-11eb-b4ef-fa163e074e61_660.jpg Фото: Frank May/picture alliance/Global Look Press

Руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова заявила, что в условиях пандемии COVID-19 убирать квартиру следует каждый день. По её словам, это обусловлено тем, что существует риск занести инфекцию домой с улицы.

Особенно опасность подстерегает людей, которые постоянно бывают в общественных местах, ездят в общественном транспорте. Об этом Руженцова рассказала в беседе с РИА Новости.

Она добавила, что, даже если дома никто не болеет, дезинфицирующие средства при уборке следует использовать как можно чаще. При этом хозяйки должны уделять главное внимание прихожей, где в первую очередь надо продезинфицировать ручки дверей и ключи, считает Руженцова.

Также поможет снизить риск заражения в квартире оставленный в прихожей флакон с дезинфицирующим средством, подчеркнула специалист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что особую опасность во время пандемии представляют очереди в магазинах. Россияне часто не соблюдают в них социальную дистанцию и тем самым увеличивают риск заражения коронавирусом. Чтобы обезопасить себя, следует поставить позади тележку с продуктами — это не даст следующему покупателю подойти к вам слишком близко. Такую рекомендацию в разговоре с NEWS.ru дал врач-иммунолог Владимир Болибок.