Россиянам рассказали, как уберечь от пропажи пожилого родственника Поисковик Александрова: пожилому родственнику нужно купить часы с геолокацией

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Чтобы уберечь от пропажи пожилого родственника, нужно купить ему часы или браслет с функцией геолокации, рассказала РИАМО координатор поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Татьяна Александрова. По ее словам, также можно выбрать и другие браслеты безопасности.

В первую очередь нужно быть рядом. Но не у всех есть возможность присматривать за родственником каждую минуту, поэтому эксперты советуют приобрести для родственника часы или браслет с функцией геолокации. Так вы сможете отследить его местоположение. Также стоит обратить внимание на любые браслеты безопасности, — объяснила эксперт.

Поисковик отметила, что сейчас существуют самые разные браслеты безопасности, например, кожаные или резиновые, на которых нанесен номер телефона или QR-код со всей нужной информацией. Также можно пришить на одежду нашивку с контактными данными, которую в случае блужданий в первую очередь наденет пожилой человек.

Риск блужданий снижается, когда человеку есть чем заняться, добавила Александрова. Кроме того, риск уменьшается при насыщенном распорядке дня, умственной и физической активности, подытожила поисковик.

Ранее нутрициолог Ирина Семаева рассказала, что жирная пища и острые блюда, а также соль, кофе и алкоголь могут негативно повлиять на организм пожилого человека. Также вред могут причинить и некоторые фрукты. Так, например, употребление более одного банана или груши в день может привести к нарушению углеводного обмена, пояснила она.