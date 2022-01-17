Россиянам рассказали, как получить максимальный налоговый вычет

Максимальный налоговый вычет размером 260 тысяч рублей можно получить при покупке квартиры стоимостью не менее 2 млн рублей, говорится в сюжете «Дума ТВ», передают «Известия». Сумма вычета удвоится, если квартира стоимостью не менее 4 млн рублей была куплена в браке. В этом случае по 260 тысяч получит каждый супруг.

Если же квартира приобретена в браке и её стоимость выше или равна 4 млн рублей, супружеская пара сможет вернуть уже 520 тысяч — по 260 тысяч на каждого, — говорится в ролике.

Отмечается, что при покупке недвижимости у родственников вычет не предоставляется. Получить льготу можно в налоговой либо по месту работы. При этом работодатель перестанет удерживать 13% суммы подоходного налога у сотрудника до тех пор, пока размер вычета не будет достигнут.

Ранее председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов предложил снизить ставку налога для малообеспеченных граждан вплоть до полной отмены. По его словам, данную меру необходимо применить к россиянам с доходом менее 25 тысяч рублей в месяц.