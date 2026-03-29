Россиянам рассказали, как наказать магазин за отказ от поврежденной купюры Магазин можно наказать на 50 тыс. рублей за отказ от поврежденной купюры

Отказ магазина принять незначительно поврежденную купюру можно расценивать как правонарушение, за которое юрлицо могут оштрафовать до 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По словам эксперта, покупатель вправе настаивать на оплате и требовать присутствия администратора.

При отказе принять слегка поврежденную купюру покупатель вправе настаивать на оплате, ссылаясь на статус данной купюры как законного средства платежа, и требовать приглашения администратора, — отметил он.

Если это не помогло, отказ нужно зафиксировать и обжаловать в Роспотребнадзоре как нарушение правил розничной торговли. При подтверждении нарушения магазин привлекают к ответственности по статье 14.15 КоАП РФ со штрафом до 30 тыс. рублей. В зависимости от обстоятельств действия также могут квалифицировать по статье 14.8 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Магазин обязан принять купюру, если она незначительно повреждена, но при этом сохраняет большую часть площади и позволяет определить номинал и подлинность. Эти требования закреплены в указаниях Банка России.

Если купюра повреждена существенно, нужно обращаться в банк для обмена. Решающим фактором при оплате является не внешний вид банкноты, а возможность установить ее подлинность и номинал, подчеркнул Виноградов.

