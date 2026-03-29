Россиянам рассказали, как наказать магазин за отказ от поврежденной купюры

Магазин можно наказать на 50 тыс. рублей за отказ от поврежденной купюры

Отказ магазина принять незначительно поврежденную купюру можно расценивать как правонарушение, за которое юрлицо могут оштрафовать до 50 тыс. рублей, сообщил ТАСС декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов. По словам эксперта, покупатель вправе настаивать на оплате и требовать присутствия администратора.

При отказе принять слегка поврежденную купюру покупатель вправе настаивать на оплате, ссылаясь на статус данной купюры как законного средства платежа, и требовать приглашения администратора, — отметил он.

Если это не помогло, отказ нужно зафиксировать и обжаловать в Роспотребнадзоре как нарушение правил розничной торговли. При подтверждении нарушения магазин привлекают к ответственности по статье 14.15 КоАП РФ со штрафом до 30 тыс. рублей. В зависимости от обстоятельств действия также могут квалифицировать по статье 14.8 КоАП РФ, которая предусматривает штраф до 50 тыс. рублей для юрлиц.

Магазин обязан принять купюру, если она незначительно повреждена, но при этом сохраняет большую часть площади и позволяет определить номинал и подлинность. Эти требования закреплены в указаниях Банка России.

Если купюра повреждена существенно, нужно обращаться в банк для обмена. Решающим фактором при оплате является не внешний вид банкноты, а возможность установить ее подлинность и номинал, подчеркнул Виноградов.

Ранее адвокат Андрей Алешкин рассказал, что юридических лиц за мойку автомобиля во дворе могут оштрафовать на 250 тыс. рублей. Для физических лиц штрафы будут меньше.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 29 марта: диверсанты под наркотиками, Купянск
Богомаз раскрыл последвия подлых ударов ВСУ
Ученицу Шабутдинова обвинили в хищениях на обучении «будущих миллионеров»
В Петербурге временно закрыли небо над Пулково
Школьниц разбросало по тротуару во время страшного ДТП в Омске
Появилась надежда на возобновление работы Telegram в России
Михалков раскрыл, как Ефремов добивался возвращения на сцену
Украинские диверсанты под Купянском оказались наркоманами
Двухлетняя девочка умерла при пожаре в Хотьково
Власти пообещали помощь жителям дома в Ярославле, где спасли 68 человек
Трампа обвинили в попытках ввергнуть мир в «новую ядерную эру»
Мошенники начали вымогать деньги через поддельные приложения
Женщина обнаружила на счету более $1 млн и отказалась от них
Стало известно о погибших при атаке США и Израиля по портовому городу
Синоптик назвала 10 регионов, где в первую неделю апреля пройдут снегопады
Семенович сделала заявление по поводу свадьбы с Шреером
Двое изменщиков устроили самый абсурдный суд в Челябинске
Американка отсудила $14 млн за мороженое с железным «сюрпризом»
Почему не работает Telegram сегодня, 29 марта: сбои, когда заблокируют
Атака ВСУ на Ленобласть 29 марта: что с портом Усть-Луга, где были удары
Дальше
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%
Запишите идеальные пропорции для творожной запеканки: нужны манка и творог 9%

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов
Общество

Кулич «Царский» на сливках: волокнистый мякиш, богатый ароматом пряностей и сухофруктов

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн
Общество

Королевская семья Британии: новости, коронация Уильяма и Кейт за $50 млн

