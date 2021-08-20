Россиянам рассказали, где можно подзаработать на пенсии
Наталья Поликарпова
Наталья Поликарпова
17:23, 20 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала «Москве 24», что у пенсионеров есть все возможности зарабатывать хорошие деньги.
Как отметила кадровик, в первую очередь пенсионеры могут устроиться на работу няней. Средний заработок няни в Москве сейчас составляет порядка 70 тысяч рублей в месяц, в регионе это будет в районе 30–40 тысяч.
Но важно понимать, что 30–40 тысяч рублей в ряде регионов — это зарплата людей с высшим образованием в 30–40 лет. А у пожилых людей к этой сумме ещё прибавляется пенсия, — сказала Митрофанова.
Также пенсионеры с хорошим образованием и профессиональными навыками могут с успехом заниматься репетиторством. Для этого нужно просто зарегистрироваться как самозанятый или устроиться работать в компанию. Здесь заработок будет зависеть от нагрузки и от учёной степени преподавателя. К примеру, час репетитора по математике стоит 2,5 тысячи рублей.
Если нет никакого образования, то Митрофанова советует обратить внимание на уборку квартир.
У многих компаний, которые представлены на рынке клининга, эту работу раньше осуществляли мигранты. Эта ниша освободилась для пенсионеров, — добавила специалист.
Ранее сообщалось, что в следующем году многие российские пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям. Пособия полагаются тем, кто имеет стаж работы в сельской местности не менее 30 лет. Такие жители страны имеют право на получение специальной доплаты к пенсии. Она составит 25% от размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Совокупная сумма с 2022 года будет составлять 7555 рублей.