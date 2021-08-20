Россиянам рассказали, где можно подзаработать на пенсии

Директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова рассказала «Москве 24», что у пенсионеров есть все возможности зарабатывать хорошие деньги.

Как отметила кадровик, в первую очередь пенсионеры могут устроиться на работу няней. Средний заработок няни в Москве сейчас составляет порядка 70 тысяч рублей в месяц, в регионе это будет в районе 30–40 тысяч.

Но важно понимать, что 30–40 тысяч рублей в ряде регионов — это зарплата людей с высшим образованием в 30–40 лет. А у пожилых людей к этой сумме ещё прибавляется пенсия, — сказала Митрофанова.

Также пенсионеры с хорошим образованием и профессиональными навыками могут с успехом заниматься репетиторством. Для этого нужно просто зарегистрироваться как самозанятый или устроиться работать в компанию. Здесь заработок будет зависеть от нагрузки и от учёной степени преподавателя. К примеру, час репетитора по математике стоит 2,5 тысячи рублей.

Если нет никакого образования, то Митрофанова советует обратить внимание на уборку квартир.

У многих компаний, которые представлены на рынке клининга, эту работу раньше осуществляли мигранты. Эта ниша освободилась для пенсионеров, — добавила специалист.