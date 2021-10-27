Россиянам рассказали, что можно подарить дедушкам и бабушкам на праздник

Чтобы подарок старшим родственникам запомнился, им можно подарить цветы в горшке, фотоальбом с памятными снимками или даже смонтировать видеофильм, советует «ФедералПресс».

28 октября в России отмечают День бабушек и дедушек. Лучший способ отпраздновать этот день — провести его вместе со старшими родственниками или хотя бы позвонить им.

В качестве подарка подойдёт цветок в горшке. У пенсионеров обычно много свободного времени, они будут за ним ухаживать и вспоминать, кто его подарил.

Растрогать чувства дедушек и бабушек может фотоальбом со снимками из их молодости. Он пробудит в них чувство ностальгии и заставит вспомнить, как они заботились о собственных детях и внуках. При наличии кадров и соответствующих навыков можно даже смонтировать небольшой фильм.

В период коронавирусных ограничений особо актуальным подарком станет праздничный ужин. Можно приготовить блюда самостоятельно или заказать из ресторана: дедушки и бабушки определённо будут рады вниманию и заботе.

Ранее житель Томска пробрался в «красную зону» больницы, чтобы ухаживать за собственной бабушкой. Он был вынужден это сделать, так как врачи плохо заботились о пожилой женщине.