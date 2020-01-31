После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.
Как
По его словам, через пару лет ситуация изменится, полностью войдут в практику личные кабинеты и приписывать «левые» медицинские услуги станет невозможным.
Такие записи являются нарушением, за которое нужно наказывать. Пациенты, которые обнаружили в своей истории приписки, должны жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру, отметил Морозов.
Как писал NEWS.ru, жители столицы с 14 января могут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронной карте. Для этого москвичам необходимо оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».
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