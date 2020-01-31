https://static.news.ru/photo/2b47dc0e-4418-11ea-ab7c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

После введения электронной медицинской карты жители Москвы и Санкт-Петербурга обнаружили в своих личных кабинетах услуги, которые им не оказывали.

Как рассказал «360» председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Морозов, он знает о проблемах с приписками, с этим активно борются.

По его словам, через пару лет ситуация изменится, полностью войдут в практику личные кабинеты и приписывать «левые» медицинские услуги станет невозможным.

Такие записи являются нарушением, за которое нужно наказывать. Пациенты, которые обнаружили в своей истории приписки, должны жаловаться в страховую компанию, Росздравнадзор и прокуратуру, отметил Морозов.

Как писал NEWS.ru, жители столицы с 14 января могут увидеть результаты анализов и протоколы осмотра врачей в своей электронной карте. Для этого москвичам необходимо оставить заявку на mos.ru, воспользовавшись услугой «Запрос, изменение и отмена доступа к электронной медицинской карте».