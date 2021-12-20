Россиянам предложили новогодний ужин в квартире из фильма «Ирония судьбы»

Россиянам предложили устроить предновогодний ужин из блюд советской кухни в воссозданной квартире Нади из фильма Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или с лёгким паром!». Как сообщается на странице компании Delivery Club в Facebook, акция будет проводиться до 25 декабря. Точную копию квартиры воссоздали в павильоне киностудии «Мосфильм», использовав подлинные советские чертежи и реквизит со съёмок фильма.

Чтобы попасть в ресторан, нужно найти в приложении подборку «Ирония Судьбы», забронировать ресторан, а каждый вечер мы случайным образом будем выбирать гостей на следующий день среди всех, кто забронировал ужин. Каждый победитель может взять с собой ещё двух близких, — говорится в сообщении.

Ранее ВЦИОМ назвал любимые новогодние фильмы россиян: первое место в списке заняла комедия Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», а второе — голливудская лента «Один дома». Далее в рейтинге новогодних кинопредпочтений россиян следуют «Иван Васильевич меняет профессию», «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» и «Ёлки».

При этом лучшим новогодним фильмом, снятым в последние годы, россияне считают «Ёлки» — за него высказались 22% опрошенных. Ещё 20% ответили, что таких фильмов сейчас просто нет, а 52% затруднились ответить.