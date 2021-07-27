Россиянам предложили бесплатно устанавливать кондиционеры в домах

Глава партии «Коммунисты России» Максим Сурайкин предложил бесплатно устанавливать кондиционеры в домах россиян. Его слова приводит РИА Новости.

В этих условиях наше государство должно продумать и реализовать программу бесплатной установки кондиционеров в домах россиян, — заявил он.

При этом Сурайкин заметил, что речь идёт о регионах, где жара наиболее вероятна. По его мнению, в этом году в летние и даже весенние месяцы страна превратилась практически в тропики, а население к этому просто не готово. В связи с такими погодными ситуациями правительство и должно подготовить подобные меры поддержки населения страны.

По мнению главы «Коммунистов России», реализовать такую инициативу правительству под силу в течение ближайших трёх лет. В первую очередь это должно касаться наименее защищённых слоев населения — пенсионеров, семей с детьми, малоимущих граждан.

Богачи-то себе кондеи давно поставили, — добавил Сурайкин.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что на текущей неделе в европейской части России вновь будет жарко. Воздух будет прогреваться выше +30 градусов. При этом жара будет смягчаться кратковременными осадками.