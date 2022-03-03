Россиянам посоветовали подарки для девушек на 8 Марта

Гидрогелевые патчи, массажные расчёски и эмульсия для волос могут стать отличным подарком для девушки на 8 Марта, заявила эксперт интернет-магазина Shopping Live Ольга Денега. Она считает, что косметика будет хорошим подарком, так как все девушки стремятся хорошо выглядеть, пишет «Слово и Дело».

Важность правильного ухода за собой сложно переоценить — на какие только хитрости ни идут наши любимые, чтобы выглядеть красиво, свежо и эффектно. Хорошей идеей для подарка могут стать гидрогелевые патчи. Они сохраняют молодость, обладают лифтинг-эффектом, препятствуют появлению морщин и тёмных кругов вокруг глаз, — заверила Денега.

Помимо этого, интересной и оригинальной идеей для подарка девушке Денега назвал керамический массажёр для лица. По её словам, он активизирует кровообращение и способствует очищению пор. Среди других хороших подарков эксперт выделила восстанавливающие маски, аксессуары, биотренажёр и кухонную технику.

Ранее NEWS.ru представил свой топ подарков на 8 Марта для мамы, девушки, коллеги и подруги.