Россиянам посоветовали не переживать из-за атаки хакеров из Anonymous

Группировка хакеров Anonymous, пообещавшая устроить кибератаку на Россию из-за операции в Донбассе, скорее всего, не будет атаковать социальные сети россиян, считает эксперт в области информационной безопасности Александр Власов. Он отметил, что хакеры, скорее всего, в первую очередь будут атаковать крупные корпорации и госорганы, пишет «Москва 24».

Я думаю, что пока опасности нет, чтобы такая серьёзная группировка начала с соцсетей частных пользователей. Если дело и дойдёт до них, то позднее. Скорее всего, обычных пользователей это мало коснётся. Если атаки будут, если это, конечно, не сказки и не пиар этой группы, то они начнутся на ресурсы госорганов и крупных корпораций, чтобы свалить их информационную систему и сайты, — пояснил Власов.

Эксперт по кибербезопасности порекомендовал россиянам не терять бдительности и периодически менять пароли от социальных сетей: чем больше в них символов, тем сложнее будет взломать аккаунт, считает Власов.

Ранее группа компьютерных взломщиков Anonymous объявила кибервойну российскому правительству. Хакеры заявили в Twitter, что берут на себя ответственность за кибератаку на сайт российского телеканала RT. Представители Anonymous добавили к своему заявлению хештег #Ukraine.

Также стало известно, что американские спецслужбы предложили президенту Джо Байдену варианты проведения «масштабной кибератаки» против России. Предлагается нарушить интернет-соединение в России, отключить электроснабжение и дестабилизировать работу железной дороги.