Россиянам посоветовали брать с собой документы на жильё при выходе на улицу

https://static.news.ru/photo/fe458366-90b9-11ea-9747-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости. Такую рекомендацию дали в Судебно-экспертной палате (СЭП) России.

Об этом сообщает ТАСС. По мнению специалистов, названные документы могут потребоваться при полицейской проверке, хотя законы и не предусматривают такую обязанность граждан.

Авторы рекомендаций также указали, что россиян могут принудительно доставить в отделение полиции в случае отсутствия подтверждающего личность документа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность издания Владимиром Путиным указа о поэтапном смягчении карантинных мер. Он напомнил, что до окончания срока принятого ранее документа, предписывающего гражданам соблюдать режим самоизоляции, ещё есть время.