Россиянам посоветовали брать с собой документы на жильё при выходе на улицу

Россияне при выходе из дома в период самоизоляции должны иметь при себе договор купли-продажи или найма недвижимости. Такую рекомендацию дали в Судебно-экспертной палате (СЭП) России.
Об этом
Авторы рекомендаций также указали, что россиян могут принудительно доставить в отделение полиции в случае отсутствия подтверждающего личность документа.
Ранее NEWS.ru сообщал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможность издания Владимиром Путиным указа о поэтапном смягчении карантинных мер. Он напомнил, что до окончания срока принятого ранее документа, предписывающего гражданам соблюдать режим самоизоляции, ещё есть время.
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