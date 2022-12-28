Россиянам объяснили, кто сможет выйти на пенсию в 2023 году Доцент РЭУ Иванова-Швец: на пенсию в 2023 году будут выходить только льготники

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

В 2023 году на пенсию смогут выйти только те россияне, кто имеет право сделать это досрочно или имеет льготы. Это предполагает механизм постепенного увеличения пенсионного возраста, рассказала агентству ПРАЙМ доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Она напомнила, что по графику с 2019 по 2022 годы выход на пенсию был ежегодным, однако с 2023 по 2028 годы вступает в действие новый график, в рамках которого переход будет проходить через год. В этой связи в 2023, 2025 и 2027 годах на пенсию по старости смогут выходить только те россияне, у кого есть на это льготное право.

Среди граждан, имеющих право на заслуженный отдых, многодетные матери, опекуны детей-инвалидов и инвалиды, работники, имеющие «северный» стаж и приравненный к нему, а также специалисты определенный профессий. Подробный перечень представлен на сайте Пенсионного фонда РФ.

При этом Иванова-Швец подчеркнула, что для всех категорий льготников при выходе на пенсию необходимо соблюдение трех условий — возраста, стажа и количества заработанных пенсионных коэффициентов.

Ранее председатель Социального фонда России Сергей Чирков рассказал, что после начала работы организации сроки перечисления пенсий и всех остальных выплат сохранятся. Он подчеркнул, что клиентские службы для посетителей будут открыты с 9 января. Сам Соцфонд, являющийся результатом объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования, заработает с 1 числа.

В свою очередь премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина заявил, что правительство России выделило около 1,5 трлн рублей на выплаты пенсий в 2022 и 2023 годах. По его словам, деньги пойдут в том числе и на надбавки для неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.