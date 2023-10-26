Россиянам объяснили, как распознать поддельную красную икру Биолог Пронина: подлинность красной икры можно проверить, опустив ее в кипяток

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поддельная красная икра, выдаваемая за натуральную, чаще всего изготавливается из дешевого желатина, рыбьего жира и красителей, рассказала NEWS.ru завкафедрой физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний Госуниверситета просвещения Ирина Пронина. Эксперт отметила, что определить фальшивку можно в домашних условиях.

Внимательно осмотрите икринку — в поддельной нет жидкой части в середине, они все одинаковые по размеру и консистенции. У настоящей икринки есть глазок, хотя и его уже научились подделывать. Промокните икринку салфеткой или разотрите в руках, настоящая икринка имеет маслянистый след и приятный запах свежей рыбы, искусственная — запах рыбьего жира, — добавила Пронина.

Собеседница также посоветовала опустить икринки в кипяток — натуральный продукт белеет и становится твердым, так как представляет собой белок, а поддельный растворится, так как сделан на основе «желирующих веществ или агара». Пронина подчеркнула, что в обычной воде настоящие икринки опустятся на дно и не поменяют окраску, а контрафакт может плавать и окрашивать жидкость.

Добавьте немного перекиси водорода — и вы будете наблюдать картину денатурации белка с выделением газа, т. е. пузырьков. В обычной воде икринки настоящие опустятся на дно и не поменяют свою окраску, поддельная же может плавать и окрашивать воду. Отличить натуральную испорченную икру проще простого — она имеет характерный запах испорченной рыбы, меняет цвет на белёсый с зеленовато-синим отливом, — подытожила Пронина.

Накануне Россельхознадзор сообщил депутату Госдумы Сергею Лисовскому о выявлении на рынке РФ 191 тонны красной икры неустановленного происхождения, передает ТАСС со ссылкой на документ. По данным ведомства, продукцию отправляли в магазины крупных торговых сетей «О’Кей», «Вкусвилл», «Магнит», «Перекресток» и «Лента».

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2023 года у жителей Москвы и Подмосковья увеличился спрос на покупку черной икры. Общая сумма, которую жители столичного региона потратили на деликатес, увеличилась на 19%, при этом стоимость товара выросла на 8%. Спрос на черную икру в других регионах России сократился на 5%. Несмотря на это, денег на нее было потрачено больше на 2% за счет увеличения стоимости товара.