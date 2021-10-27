Россиянам объяснили, как лучше себя вести в нерабочую неделю

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников заявил РИА Новостям, что в нерабочие дни рекомендуется соблюдать режим дня, не переедать, а также занимать мозг книгами, фильмами и интеллектуальными играми.

Принятые меры вынудили многих скорректировать свои планы, однако если каникулы заранее хорошо спланировать и с пользой провести время, набравшись сил, то, конечно, такой отдых пойдет на пользу, а на работу вы вернётесь бодрыми и отдохнувшими, — поделился мнением Тяжельников.

Он отметил, что очень важно стараться не нарушать режим сна и бодрствования. Он также призвал придерживаться правильного питания, чтобы не «сбрасывать потом лишние килограммы». По его мнению, поздний и обильный прием пищи — это нагрузка на организм.

Ранее опрос сервиса по поиску работы Superjob показал, что в период нерабочих дней из-за пандемии почти у 4 из 10 работающих родителей дети-младшеклассники останутся без присмотра. За детьми ясельного и детсадовского возраста чаще всего будет присматривать один из родителей — кто не работает, взял отпуск, отгулы или находится на удалёнке (31%). За детьми 26% россиян присмотрят родственники — бабушки, дедушки, тёти и старшие дети.