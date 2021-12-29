Названы три необходимые перед Новым годом покупки

Россиянам посоветовали купить перед Новым годом хлеб, минеральную воду и лекарства от болей в желудке, чтобы после праздника не ходить в продуктовый магазин и аптеку или не ждать курьера весь день. На некоторые из этих товаров 1 января может быть дефицит. Гражданам следует сходить к врачу и сдать комплексные анализы, но маловероятно, что кто-то без острой необходимости отправится в поликлинику накануне праздников, сообщает «360».

Хлеб — первое, что сметают с прилавков в канун Нового года. Сначала тот, что свежий, а потом и выпечку постарше. Поэтому стоит прийти в магазин утром или днём 31 декабря и купить несколько буханок, особенно если намечаются гости, — сообщает телеканал.

Следующим не менее важным пунктом в списке стала минеральная вода. Она особенно актуальна для тех, кому понадобится освежиться утром после праздника. На прилавках магазинов после Нового года может остаться только дорогая вода, поэтому стоит заранее купить несколько бутылок газированной и негазированной воды. Также россиянам порекомендовали зайти в аптеку за средствами для желудка и печени, которые особенно актуальны после плотного новогоднего ужина.

В идеале нужно сходить к врачу, сдать комплексные анализы, но едва ли кто-то без острой необходимости отправится в поликлинику накануне праздников. А ещё есть резон купить таблетки, снимающие головную боль и похмелье, — отмечает «360».

Ранее диетолог Елена Соломатина посоветовала замариновать мясо в томатной пасте, а колбасу заменить бужениной, чтобы сделать новогодний стол более полезным. Она также порекомендовала добавить орехи и сухофрукты в салаты, а на десерт сделать пастилу, зефир, желе или безе.