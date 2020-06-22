Россиянам напомнили о трёх выходных на грядущей неделе

https://static.news.ru/photo/c1960a36-3276-11ea-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liz Gregg/moodboard

Российских граждан ждёт четырёхдневная рабочая неделя: 24 июня, когда пройдут парады Победы, объявлено нерабочим днём с сохранением заработной платы.

Как отметили в Lenta.ru, 23 июня не стало предпраздничным, поэтому продолжительность рабочего дня во вторник не уменьшится. Суббота и воскресенье будут обычными выходными.

Следующим внеплановым нерабочим днём станет 1 июля — финальный день голосования по поправкам в Конституцию России, которые, среди прочего, даруют Владимиру Путину право баллотироваться в президенты после 2024 года. Другие изменения предлагают закрепить обязательную индексацию МРОТ и пенсий, понятие традиционной семьи, сохранение территориальной целостности и защиту русского языка, перераспределить полномочия между ветвями власти.

Как писал NEWS.ru, на время действия наиболее жёстких эпидемических ограничений Путин объявил в стране «режим нерабочих дней с сохранением заработной платы». В Москве он продлился более двух месяцев, сильнее всего ударив по предприятиям сферы услуг.