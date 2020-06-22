Россиянам напомнили о трёх выходных на грядущей неделе

Российских граждан ждёт четырёхдневная рабочая неделя: 24 июня, когда пройдут парады Победы, объявлено нерабочим днём с сохранением заработной платы.
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Следующим внеплановым нерабочим днём станет 1 июля — финальный день голосования по поправкам в Конституцию России, которые, среди прочего, даруют Владимиру Путину право баллотироваться в президенты после 2024 года. Другие изменения предлагают закрепить обязательную индексацию МРОТ и пенсий, понятие традиционной семьи, сохранение территориальной целостности и защиту русского языка, перераспределить полномочия между ветвями власти.
Как писал NEWS.ru, на время действия наиболее жёстких эпидемических ограничений Путин объявил в стране «режим нерабочих дней с сохранением заработной платы». В Москве он продлился более двух месяцев, сильнее всего ударив по предприятиям сферы услуг.
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