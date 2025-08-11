Россиянам дали советы, как защититься во время грозы Метеоролог Позднякова призвала в грозу остерегаться высоких одиночных объектов

Во время грозы необходимо остерегаться высоких одиночных объектов, в том числе деревьев, фонарей или вышек, заявила Regions метеоролог Татьяна Позднякова. Она напомнила, что молния, как правило, нацеливается на наиболее возвышенные, хорошо проводящие ток цели.

Особенно опасно находиться в воде или рядом с ней, поскольку вода является отличным проводником, а плоская поверхность водоема делает человека в воде особенно уязвимым, — предупредила Позднякова.

Она предостерегла от резких движений во время грозы. Лежать на земле — тоже плохая идея, поскольку так человек увеличивает свою уязвимость перед ударом молнии. На открытой местности безопаснее всего присесть на корточки, свести ноги вместе и накрыть голову руками. В таком положении снижается риск прохождения тока через тело, пояснила эксперт.

Ранее сотрудник РТУ МИРЭА Арсений Буряков заявил, что толстая резиновая подошва сапог может уменьшить риск поражения током при ударе молнии, однако это не делает обувь надежной защитой в непогоду. При этом резина, действительно, считается диэлектриком — материалом, плохо проводящим электроток.