Россиян призвали готовиться к климатическим изменениям и миграции

Россию ожидают климатические изменения и вызванные ими потоки мигрантов. До конца года правительство подготовит 10 соответствующих планов адаптации к этим переменам. Об этом заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передаёт ТАСС.

По её словам, для минимизации уязвимости населения и экономики в связи с изменениями климата необходимо создать национальную систему управления климатическими рисками.

Наша задача — срочно создать условия для адаптации к климатическим изменениям, принять меры по минимизации последствий изменения климата для граждан и отраслей экономики. Подготовиться к неизбежному появлению «климатических мигрантов», — сказала Абрамченко.

Ранее сообщалось, что правительство России разработало программу по приспособлению экологии и экономики к климатическим изменениям, рассчитанную до 2030 года. Её стоимость составляет 34 млрд рублей. Она включает в себя прогнозирование состояния окружающей среды, смягчение антропогенного воздействия, адаптацию населения и отраслей экономики к изменениям климата.