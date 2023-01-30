Россиян предупредили об угрозе вспышки кори Иммунолог Жемчугов: корь и дифтерит распространятся в России в ближайшие месяцы

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Корь и дифтерит могут распространиться в России в ближайшие месяцы, рассказал врач-терапевт, иммунолог Владислав Жемчугов. В беседе с «Радио 1» специалист отметил, что это связано с нарушением в стране плановой вакцинации и перемещениями людей, в том числе и по новым территориям страны.

Все турбулентности населения приводят к тому, что нарушается плановая вакцинация. Из-за этого начались вспышки различных инфекционных заболеваний. Потому что та же корь очень контагиозная. И в связи с последними событиями актуальной стала вакцинация от дифтерии. Например, в начале 90-х, когда были события на Северном Кавказе, там была тяжелейшая вспышка дифтерии, — рассказал Жемчугов.

Единственный способ избежать эпидемии — это вакцинация. Иммунолог призвал сдать анализ на антитела, после чего можно будет понять, как давно была сделана прививка и была ли она вообще. В случае, если антител мало, рекомендуется вакцинироваться повторно.

Жемчугов уточнил, что нельзя заболеть сразу несколькими инфекционными заболеваниями, но можно заразиться ими последовательно. Эта ситуация очень опасна для организма, так как иммунитет к новому заболеванию ослаблен и не успевает восстановиться, по словам врача.

Глава регионального Роспотребнадзора Александр Щербатов ранее сообщил о старте массовой вакцинации от кори в Новосибирской области. Привиться можно будет до 31 декабря 2023 года. Решение провести «подчищающую» вакцину было принято на уровне федеральных властей.