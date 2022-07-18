Сомнолог рассказала об опасности сна с включенным телевизором Сомнолог Лебедева рассказала, что сон с включенным телевизором приводит к болезням сердца и диабету

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Врач-сомнолог Дарья Лебедева рассказала в беседе с URA.RU, какую опасность для человека представляет телевизор, оставленный включенным во время сна. По ее словам, любое устройство, излучающее свет, оказывает вред для спящего человека. Вследствие этого у него нарушаются биологические часы, а неполноценный сон приводит к таким тяжелым заболеваниям, как ожирение, сахарный диабет и разнообразные сердечно-сосудистые заболевания.

Попытки спать со светом или работающим телевизором могут приводить к нарушению биологических часов. У человека возникают проблемы с засыпанием и пробуждением. Отсутствие качественного сна может приводить к плачевным последствиям, — подчеркнула Лебедева.

Как заявляет специалист, к серьезным последствиям может подтолкнуть формирующийся гормон голода, грелин, уровень которого повышается из-за некачественного сна. Кроме того, у человека повышается сонливость и усталость, и ему приходится употреблять кофе или энергетики, чтобы взбодриться. Таким образом, «возникает порочный круг».

Ранее ученые из Тель-Авивского университета обнаружили, что солнечный свет вырабатывает у мужчин гормон грелин, в результате чего у них возникает неконтролируемое чувство голода. В то же самое время у женщин подобная реакция не проявляется. Специалисты предполагают, что «гормон голода» у женщин блокируется при помощи эстрогена, тогда как у мужчин голод возникает в результате повреждения ДНК в клетках кожи.