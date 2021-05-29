Россиян предупредили об опасности надувных матрасов

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Россиян, предпочитающих водный отдых, предупредили о том, что нужно быть внимательным при использовании надувного матраса. Как рассказал агентству ТАСС начальник отдела Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Андрей Печенин, люди иногда не обращают внимания, как ветром их уносит от берега, а потом им требуется помощь спасателей.

Он подчеркнул, что на водоёмах лучше матрасы не использовать вообще. Они пригодны для бассейнов и небольших закрытых зон на естественных водоёмах.

Мы пока не планируем устанавливать ответственность, человек должен знать и понимать, что это запрещено, — сказал Печенин.

Опасность для надувных матрасов представляет ветер и сильное течение. Кроме того, плавсредство вызывает у человека мнимое чувство безопасности, особенно у людей, которые не умеют плавать, а потом они оказываются в ловушке.

1 июня в большинстве регионов России начинается купальный сезон. Ранее врач и телеведущий Александр Мясников выпустил предупреждение для россиян в преддверии открытия купального сезона на морских курортах страны. Он напомнил, что «и в доковидные времена каждое лето на Чёрном море были ежегодные вспышки и ротавируса, норавируса, гепатита А, энтеровирусов, вирусов Коксаки». А сейчас, в новых условиях, легион этих инфекций может серьёзно ухудшить эпидемиологическую обстановку на курортах.