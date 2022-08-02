Россиян предупредили о риске развития болезней сердца из-за ОРВИ Терапевт Лишин предупредил о риске развития болезней сердца из-за ОРВИ

Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press

Врач-терапевт Виктор Лишин рассказал URA.RU, что самостоятельное лечение ОРВИ и ОРЗ или перенос заболеваний «на ногах» может привести к развитию артритов, артрозов, а также эндокардитов. Эксперт добавил, что люди часто принимают антибиотики, которые не помогают при ОРВИ. По его словам, при таком лечении можно повредить иммунную систему и получить осложнения.

Если же переносить болезнь «на ногах», то можно получить проблемы с суставами, сердцем, особенно если это бактериальная ангина с налетом на горле. Могут развиться артриты, артрозы эндокардиты, — заявил Лишин.

Специалист также предупредил, что при самолечении могут возникнуть хронические заболевания, которые будут обостряться при повторном заражении.

Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин ранее заявил о симптомах, которые могут говорить о скором инсульте. Эксперт рассказал, что на это могут указывать сильные головные боли и боль в области груди. По его словам, в этой ситуации нужно контролировать показатели артериального давления: если оно поднимается выше 140/90, то это уже опасное состояние. Он добавил, что инфарктам и инсультам чаще подвергаются курильщики, люди с лишним весом, а также гипертоники. Он посоветовал внимательно следить за уровнем холестерина в крови.