В России мошенники начали угрожать отправкой призывников на Украину В России мошенники начали вымогать деньги, угрожая отправить призывников на Украину

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

Телефонные мошенники шантажируют россиян, представляясь сотрудниками военкоматов, рассказала руководитель исследовательского центра «Лаборатории Касперского» Мария Наместникова. По ее словам, злоумышленники звонят родителям призывников и угрожают отправить их служить на Украину, поделилась специалист с «Газетой.Ru».

Звонят маме или папе, представляются военкомом и шантажируют: «Переведите столько-то денег или завтра вашего сына заберут в армию и отправят сами понимаете куда», — рассказывает Наместникова.

Также она отметила, что после 24 февраля участились случаи мошенничества в магазинах приложений для смартфонов. Связано это с ограничениями, которые разработчики ввели на территории России — теперь некоторые приложения недоступны, а на их месте появляются мошеннические программы с похожими названиями.

Могу привести пример из личного опыта. Из Google Play убрали игру, которой увлекаются мои дети. У одного из них сменился смартфон. Он пытался скачать игру из стора. Как? Поиск, выдача, список похожих приложений. Но вся или почти вся выдача состояла из очень сомнительных программ, так или иначе использующих название той самой игры. Мне кажется, во многих таких случаях проблемы неизбежны, — заявила специалист.

Ранее глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков рассказал, что мошенники с Украины, которые обманывали россиян через звонки с подменных мобильных номеров, почти ничего не смогли украсть за этот год. Причиной успешной борьбы с аферистами депутат назвал принятие нового закона, позволяющего блокировать подменные номера. Он отметил, что ранее суммы украденных таким образом денег исчислялись миллиардами рублей.