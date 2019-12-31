МЧС России разработало законопроект об обязательной эвакуации граждан из зон чрезвычайных ситуаций. Такие требования содержатся в поправках в федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
Документ обязывает граждан эвакуироваться по требованию должностного лица,
Нынешний закон предусматривает принудительную эвакуацию граждан лишь в случаях введения режима контртеррористической операции и режима чрезвычайного положения.
Ранее NEWS.ru сообщал, что более 145 тысяч граждан эвакуировали 24 декабря из-за «минирований» в Москве. Почти 400 судов, детских садов, школ, вокзалов, торговых центров было проверено полицией и спасателями. Информация о заложенных взрывных устройствах ни в одном из случаев не подтвердилась. Всего с 28 ноября 2019 года число эвакуированных в Москве из-за «минирований» достигло 950 тысяч человек.
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