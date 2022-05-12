Россия преодолела дефицит импортных лекарств «Известия»: Россия смогла преодолеть дефицит импортных лекарств

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Исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Виктор Черепов заявил «Известиям», что в России нет дефицита лекарств, в том числе импортных. По словам эксперта, зарубежные предприятия осуществляют поставки в рамках заключённых контрактов. Он отметил, что в этом случае задержки возможны лишь из-за нарушения логистических цепочек.

У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции, — рассказал Черепов.

Он рассказал про случаи, когда фуры не смогли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. В настоящее время все поставки осуществляются в сроки.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее заявила, что снижение ключевой ставки поможет перестроить экономику РФ без проинфляционных рисков. Она пояснила, что риски для ценовой и финансовой стабильности перестали нарастать, а это создало условия для снижения. Она также отметила, что в зависимости от ситуации будут предприняты дополнительные действия.