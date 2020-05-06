Россия получит от Германии первую партию архива о военнопленных

Россия получит от Германию первую партию оцифрованных данных о пленных времён Великой Отечественной войны. Всего немцы должны передать россиянам информацию о судьбах 500 тыс. человек.
Цифровой формат позволит дать доступ всем заинтересованным лицам и узнать о судьбе родственников, вернуть имена сотням тысяч павших бойцов Красной армии,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия приняла решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Сейчас документы хранятся в федеральном архиве в городе Кобленце, рассказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.
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