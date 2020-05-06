Россия получит от Германии первую партию архива о военнопленных

https://static.news.ru/photo/9280a2ac-8f36-11ea-b06a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Scherl/Global Look Press

Россия получит от Германию первую партию оцифрованных данных о пленных времён Великой Отечественной войны. Всего немцы должны передать россиянам информацию о судьбах 500 тыс. человек.

Цифровой формат позволит дать доступ всем заинтересованным лицам и узнать о судьбе родственников, вернуть имена сотням тысяч павших бойцов Красной армии, пишут «Известия». Число советских военнопленных в годы войны достигало от четырёх до шести миллионов человек. После окончания войны судьбы сотен тысяч пленных оказались неизвестными, поэтому они числились без вести пропавшими.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Германия приняла решение открыть России информацию о советских военнопленных и подневольных рабочих времён Второй мировой войны. Сейчас документы хранятся в федеральном архиве в городе Кобленце, рассказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр.