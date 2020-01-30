https://static.news.ru/photo/94f714c6-4382-11ea-8fe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexei Gyngazov/Global Look Press

Российская Федерация с 31 января приостанавливает перевозку грузов железнодорожным транспортом через границу с Китаем в обоих направлениях в связи с угрозой распространения коронавируса 2019-nCoV.

С соответствующим оперативным приказом «Российских железных дорог» ознакомился ТАСС.

Обязываю уведомить всех грузоотправителей о прекращении с 00 часов 00 минут местного времени 31 января 2020 года грузового движения через погранпереходы Российской Федерации с Китайской Народной Республикой до нормализации эпидемиологической обстановки, — гласит текст приказа.

29 января, как сообщал NEWS.ru, Россия почти полностью прекратила пассажирское железнодорожное сообщение с КНР — действующим остался только один маршрут из Москвы в Пекин. Также с 31 января до 2 февраля будут закрыты пешеходные и автомобильные пункты пропуска на границе между двумя странами.

К 30 января в Китае от вызванной коронавирусом инфекции скончались 170 человек, количество заражённых — 7711 человек. 28 января эти показатели составляли 132 и 5 974 соответственно.