Россия обновила недельный антирекорд по числу смертей от коронавируса

https://static.news.ru/photo/5a2595e6-0ba7-11eb-80e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Количество зарегистрированных за неделю летальных исходов из-за коронавируса в России оказалось максимальным с начала пандемии — 1239.

Предыдущий недельный максимум по числу смертей от COVID-19 был зарегистрирован 6–12 июля, когда в стране подтвердили 1174 летальных исхода. С 28 сентября по 4 октября федеральный оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил о 1034 смертях. Таким образом, если на прошлой неделе в России из-за коронавируса умирали в среднем 148 человек в сутки, то на этой — 177, передаёт ТАСС.

Вместе с тем условная летальность инфекции по итогам недели снизилась с 1,76% до минимального с середины сентября значения — 1,74%. Это может быть связано с тем, что рост числа инфицированных в данное время значительно превышает рост количества смертей.

Данные оперативного штаба при этом являются неполными и не учитывают уже представленную властями уточнённую статистику по смертности за предыдущие месяцы.

Ранее профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, при каких условиях и когда могут быть отменены ограничения, действующие в связи с распространением коронавируса. По его словам, всё будет зависеть от эффективности вакцины, длительности иммунитета у переболевших и привитых граждан, а также от поведения самой инфекции. Вирусолог добавил, что ожидать снятия ограничений предстоящей зимой не следует.

По данным на 11 октября, медики выявили за сутки в России 13 634 новых случая коронавирусной инфекции в 85 регионах страны. Наибольшее число случаев коронавируса зарегистрировали в Москве — 4501. За столицей по суточному приросту числа инфицированных следуют Санкт-Петербург — 528, Подмосковье — 419. У 3587 (26,3%) человек нет клинических проявлений. Число новых случаев коронавируса выше весеннего пика третий день подряд. Всего в России зарегистрировано 1 298 718 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1,1%, писал NEWS.ru.