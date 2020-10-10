Названы условия отмены ограничений из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/31271824-0ba0-11eb-9ed5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Профессор кафедры «Вирусология» института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский рассказал, при каких условиях и когда могут быть отменены ограничения, действующие в связи с распространением коронавируса.

По его словам, всё будет зависеть от эффективности вакцины, длительности иммунитета у переболевших и привитых граждан, а также от поведения самой инфекции.

Вирусолог добавил, что ожидать снятия ограничений предстоящей зимой не следует, сообщает URA.RU.

Согласно последним данным, в России за время пандемии заболели более 1,2 млн человек. 10 октября был зафиксирован рекордный суточный прирост заражений COVID-19 — 12 846 случаев. Жертвами инфекции стали 22,4 тысячи человек, выздоровели более 1 млн.

По уровню заболеваемости в стране лидирует Москва. Как ранее писал NEWS.ru, столичный Роспотребнадзор усилил контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Из-за выявленных нарушений в мегаполисе закрыто около 150 магазинов.