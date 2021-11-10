Россия обновила максимум смертности от коронавируса

В России вновь обновился максимальный показатель смертности от коронавируса. За минувшие сутки скончались 1239 человек. Предыдущий антирекорд был зафиксирован 9 ноября и составил 1211 летальных исходов. Всего с начала пандемии в России от COVID-19 скончались 250 454 человека, сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Число новых случаев заражения коронавирусом за сутки выросло на 38 058. В общей сложности с начала пандемии в России заразились свыше 8,9 млн человек.

Из больниц по выздоровлении за последние 24 часа выписаны 34 565 пациентов. Всего российские медики вылечили более 7,6 млн человек. Под их наблюдением остаются около двух миллионов россиян.

В Москве зафиксировано 3927 новых случаев заражения. Жертвами инфекции стали 98 жителей столицы.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко отметил, что текущая волна коронавируса отличается от предыдущей стремительным распространением. По его словам, в настоящее время в стационарах находится около 258 тысяч пациентов с коронавирусом, из которых 30 тысяч в тяжёлом состоянии, а семь тысяч — на аппаратах искусственной вентиляции лёгких.