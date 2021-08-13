Россия обновила максимум летальных исходов от COVID

В России за минувшие сутки скончались 815 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.
Смертность от COVID растёт в России последние четыре дня. Накануне число умерших составило 808 человек. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 168 864 человека.
За последние 24 часа выявлено 22 277 новых случаев заражения. В общей сложности за время пандемии
Из больниц по выздоровлении выписаны 19 368 пациентов. Всего число вылечившихся россиян превышает 5,8 млн. Под наблюдением медиков находятся более 1,2 млн человек.
В Москве зафиксировано 2529 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель растёт в столице также на протяжении последних четырёх дней. За сутки скончались 59 человек и выздоровели 3043.
Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил рост смертности от коронавируса в России. По его словам, прививки снижают летальность только при наличии иммунного ответа как минимум у половины россиян.