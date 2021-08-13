Россия обновила максимум летальных исходов от COVID

В России за минувшие сутки скончались 815 пациентов с коронавирусом. Это максимальный показатель с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте федерального оперштаба по борьбе с инфекцией.

Смертность от COVID растёт в России последние четыре дня. Накануне число умерших составило 808 человек. Всего к настоящему времени жертвами коронавируса стали 168 864 человека.

За последние 24 часа выявлено 22 277 новых случаев заражения. В общей сложности за время пандемии заразились более 6,5 млн жителей России.

Из больниц по выздоровлении выписаны 19 368 пациентов. Всего число вылечившихся россиян превышает 5,8 млн. Под наблюдением медиков находятся более 1,2 млн человек.

В Москве зафиксировано 2529 новых случаев заражения коронавирусом. Этот показатель растёт в столице также на протяжении последних четырёх дней. За сутки скончались 59 человек и выздоровели 3043.

Ранее глава Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов объяснил рост смертности от коронавируса в России. По его словам, прививки снижают летальность только при наличии иммунного ответа как минимум у половины россиян.