Россия не будет развивать внутренний туризм за счёт ограничений на выезд

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На Камчатке появится полутяжёлый металлический причал для кораблей Тихоокеанского флота. Конструкция обеспечит одновременную стоянку двух подводных лодок или двух надводных кораблей водоизмещением не более 5 тысяч тонн, сообщает РИА Новости.

Построили причал на судостроительном предприятии «Восточная верфь». 12 октября компания начала его буксировку в пункт базирования. Ожидается, что этот процесс займёт 10 дней. На постройку заказа ушло шесть месяцев, приёмно-сдаточный...