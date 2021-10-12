Россия не будет развивать внутренний туризм за счёт ограничений на выезд
Анна Акимова
Анна Акимова
10:05, 12 октября 2021
Россия, Севастополь Фото: Anvar Galeev/Russian Look/Global Look Press
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В Ростуризме никогда не планировали развивать внутренние направления за счёт введения ограничений на выезд за рубеж. Об этом заявила глава ведомства Зарина Догузова, выступая на ежегодной церемонии вручения премии Starway в Анталье. Она отметила, что внутренний туризм является приоритетом, при этом задачей Ростуризма остаётся обеспечение комфортного отдыха россиян за границей, передаёт Ассоциация туроператоров России (АТОР).
Конечно, одно из приоритетных направлений деятельности Ростуризма — это развитие внутреннего туризма. Но мы не планировали и сейчас планируем развитие внутреннего туризма за счёт введения ограничений на выезд. Никогда ничего подобного не обсуждалось ни на уровне правительства, ни в моём кабинете <...>. И мы готовы делать всё возможное, чтобы наши граждане за рубежом отдыхали с комфортом и в безопасности, — сказала Догузова.
Ранее представители АТОР предложили продлить программу туристического кешбэка в 2022 году. С такой инициативой они обратились к главе правительства Михаилу Мишустину и руководителю Ростуризма Зарине Догузовой. По данным организации, программа увеличивает турпоток в регионы до 25%. Продажу туров с кешбэком приостановили в середине сентября.