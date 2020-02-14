https://static.news.ru/photo/9a39f02e-4f0e-11ea-8f9d-fa163e074e61_660.jpg Фото: www.uacrussia.ru

Фюзеляж первого серийного самолёта Ил-114-300 начали собирать на производственной площадке авиазавода «Сокол» (Нижний Новгород). Здесь выполнят семь отсеков корпуса. После чего конструкции передадут на окончательную сборку.

В создании лайнера участвуют также производства в Воронеже, Ульяновске и Московской области. На подготовку проекта корпорация «МиГ» выделяла свыше 400 млн рублей, рассказал её гендиректор Илья Тарасенко.

Проект гражданского воздушного судна Ил-114-300 разработан с использованием самых современных цифровых технологий. Работа ведётся по бесчертёжной системе. Самолёт является модернизированной версией турбовинтового Ил-114.

Ранее NEWS.ru сообщал, что ПАО «Ил» планирует наладить серийное производство новых лёгких военно-транспортных самолётов Ил-112В с 2022 года и довести их выпуск до 10 машин в год.

Ил-112В — первое грузовое воздушное судно, разработанное в России с нуля в постсоветское время. Новые самолёты должны заменить устаревающий парк Ан-26.