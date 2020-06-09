Российского таксиста уволили после отказа везти темнокожего студента

https://static.news.ru/photo/a212373a-f50d-11e9-902f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Таксист в Брянске отказался везти темнокожего студента местного университета из республики Конго, потому что тот ему «не понравился». На вопрос молодого человека, а не расист ли он, мужчина ответил утвердительно. На следующий день после инцидента, 9 июня, представители пресс-службы «Яндекс.Такси» сообщили, что водителя отстранили от работы в сервисе.

Сотрудники компании рассказали журналистам, что связались со студентом и расспросили его о деталях произошедшего. Молодому человеку принесли извинения за инцидент.

Водитель больше не может выполнять заказы нашего сервиса. Считаем, что водителям, склонным к хамству и расизму, не место в «Яндекс.Такси», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Как ранее писал NEWS.ru, водитель «Яндекс.Такси» Дмитрий Филин откликнулся на ночной заказ в Троицк. В комментариях к заказу пассажирка написала, что её похитили и издеваются над ней.