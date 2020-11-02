Российским заключённым будут включать классическую музыку для хорошего сна

https://static.news.ru/photo/1e7a5ca2-1d09-11eb-8064-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Заключённым нижневартовской исправительной колони № 15 будут включать классическую музыку в рамках психокоррекционной работы, сообщили в УФСИН России по ХМАО-Югре.

Занятия будут проводиться индивидуально с использованием аппарата аудиовизуальной стимуляции. По данным ведомства, это позволяет повышать самоконтроль, снизить тревожность и стабилизировать эмоциональное состояние.

Осуждённые будут слушать расслабляющую классическую музыку, а психологи — наблюдать за их состоянием и фиксировать реакцию. Одновременно будет проводиться ароматерапия, а затем по желанию заключённый сможет поговорить с психологом.

Занятия будут проходить в несколько этапов: сначала осуждённые прослушают спокойные музыкальные композиции, направленные на формирование атмосферы. Затем им включат динамичные, драматические произведения для стимулирования эмоций и воспоминаний. На третьем этапе предполагается снимать психоэмоциональное напряжение.

После курса у заключённых должен улучшиться сон, а также исчезнут раздражительность, внутреннее напряжение и вегетативные дисфункции, передаёт ugra.kp.ru.

Ранее, как писал NEWS.ru, в связи с распространением коронавируса большинство московских СИЗО закрыли на приём обвиняемых и подозреваемых. Заключённых будут принимать только в СИЗО-7, а арестованных, следующих через столицу транзитом — только в СИЗО-12.