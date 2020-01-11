https://static.news.ru/photo/4bedcdb0-3473-11ea-8139-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая сообщила, что написание слова «ветеран» с большой буквы несёт в себе большие риски для школьников.

Если будет такое правило, то не знать его и не соблюдать его на письме будет как минимум чревато плохими отметками для школьников и низкими баллами на ЕГЭ, — цитирует Русецкую радиостанция «Говорит Москва».

Также она добавила, что важно понимать контекст, потому что слово «ветеран» имеет множество значений. А речь идёт о написании с большой буквы применительно к участникам Великой Отечественной войны.

Как ранее писал NEWS.ru, ученик тверской школы № 51 во время встречи с министром просвещения РФ Ольгой Васильевой выступил с предложением законодательно закрепить написание слова «ветеран» с заглавной буквы. Глава ведомства эту инициативу поддержала.