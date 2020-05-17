Пенсионерам пообещали компенсировать потери от законопроекта Минтруда

https://static.news.ru/photo/f387dcec-98ea-11ea-81af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, предусматривающий увеличение срока расчёта накопительной пенсии до 22 лет и пропорциональное уменьшение ежемесячных пенсионных выплат. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что сенаторы сделают всё возможное, чтобы компенсировать ежемесячный убыток пенсионерам.

В беседе с НСН Рязанский отметил , что для пожилых граждан любое уменьшение пенсии существенно. Сенатор заявил, что необходимо законодательно регулировать «эту неприятную технологическую расчётную особенность» (уменьшение ежемесячной выплаты).

Мы это делаем, поэтому пусть пенсионеры не волнуются: мы всё это внимательно посмотрим, посчитаем и обязательно всё это дело откорректируем. Прекрасно понимаем, что чисто формально учитывать продолжительность жизни при этих расчётах без корректировки формулы мы не можем, — заверил Рязанский.

Представитель Совфеда также напомнил, что накопительная часть пенсии в меньшей степени защищена от инфляции, чем страховая. Гражданин может передать право управления пенсионными накоплениями в частную компанию. Рязанский заметил, что вопросы прироста или убытка выплат могут быть связаны с эффективностью работы такой компании.

Некоторые компании и НПФ дают результат выше ежегодной обычной инфляции, некоторые дают ниже. Поэтому вопрос связан уже не с инфляцией, а с итогами деятельности той финансовой организации, в которую вложены ваши пенсионные накопления, — заключил сенатор.

Как писал NEWS.ru, представитель партии «Родина» в Госдуме Алексей Журавлёв назвал законопроект Минтруда попыткой снизить доходы населения.