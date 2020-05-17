Общество

Пенсионерам пообещали компенсировать потери от законопроекта Минтруда

12:32, 18 мая 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Министерство труда и социальной защиты РФ разработало законопроект, предусматривающий увеличение срока расчёта накопительной пенсии до 22 лет и пропорциональное уменьшение ежемесячных пенсионных выплат. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский заявил, что сенаторы сделают всё возможное, чтобы компенсировать ежемесячный убыток пенсионерам.

В беседе с НСН Рязанский отметил, что для пожилых граждан любое уменьшение пенсии существенно. Сенатор заявил, что необходимо законодательно регулировать «эту неприятную технологическую расчётную особенность» (уменьшение ежемесячной выплаты).

Мы это делаем, поэтому пусть пенсионеры не волнуются: мы всё это внимательно посмотрим, посчитаем и обязательно всё это дело откорректируем. Прекрасно понимаем, что чисто формально учитывать продолжительность жизни при этих расчётах без корректировки формулы мы не можем, — заверил Рязанский.

Представитель Совфеда также напомнил, что накопительная часть пенсии в меньшей степени защищена от инфляции, чем страховая. Гражданин может передать право управления пенсионными накоплениями в частную компанию. Рязанский заметил, что вопросы прироста или убытка выплат могут быть связаны с эффективностью работы такой компании.

Некоторые компании и НПФ дают результат выше ежегодной обычной инфляции, некоторые дают ниже. Поэтому вопрос связан уже не с инфляцией, а с итогами деятельности той финансовой организации, в которую вложены ваши пенсионные накопления, — заключил сенатор.

Как писал NEWS.ru, представитель партии «Родина» в Госдуме Алексей Журавлёв назвал законопроект Минтруда попыткой снизить доходы населения.

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