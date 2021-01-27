Российский Халк намерен сдвинуть самый большой в мире вертолёт

https://static.news.ru/photo/9b94e23e-603e-11eb-b4ed-fa163e074e61_660.jpg Сергей Агаджанян Фото: id12896736/vk.com

Житель подмосковных Люберец, рекордсмен мира и России по силовому экстриму Сергей Агаджанян (Халк), в мае 2020 года собирается установить новый рекорд. Он попытается сдвинуть с места и отбуксировать самый большой в мире вертолёт Ми-26 весом более 30 тонн.

Об этом сообщает РИА Новости. Агентство отмечает, что рекорд будет ставиться в день открытых дверей АО «Вертолёты России» в поселке Томилино.

Сам силач объяснил уникальность намеченного рекорда тем, что он попробует его установить без помощи специальных приспособлений, используемых экстремалами для буксировки подобных тяжестей.

А самым уникальным и невозможным с точки зрения обывателя является то, что одновременно с буксировкой вертолёта я буду надувать до разрыва медицинскую грелку объёмом три литра, как это я уже делал в своих комбинированных трюках, которые также стали мировыми рекордами, — уточнил Агаджанян.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в сентябре 2020 года Сергей Агаджанян установил мировой рекорд, протащив 34,5 метра самолёт CRJ 200 Bombardier весом более 16 тонн. Номер был выполнен в аэропорту Казани в рамках празднования 100-летия ТАССР. На буксировку самолёта Агаджаняну потребовалось полторы минуты. При этом по пути он надул до разрыва три медицинские грелки.