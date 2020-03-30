https://static.news.ru/photo/45fa4f54-724a-11ea-8ade-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Dawei/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирусная инфекция нового типа в настоящее время стала вести себя менее агрессивно. Распространение COVID-19 может пойти на спад уже в апреле. С таким заявлением во время разговора с журналистами выступил заведующий отделом науки в 67-й московской больнице профессор Владимир Шумилов.

По его словам, ситуация с коронавирусом вскоре может значительно улучшиться.

Я считаю, прогноз весьма благоприятный, — приводит слова Шумилова РИА Новости.

По информации на 30 марта, в мире коронавирусом заразились 723 тысячи человек, свыше 33 тысяч умерли, более 151 тысячи выздоровели.

В России 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больниц, 8 умерло. Из них на Москву приходится 1014 случая, 28 человек выписаны из больниц, 6 скончались.

Как ранее писал NEWS.ru, врачи не могут спрогнозировать, когда пандемия коронавируса пойдёт на спад, из-за несоблюдения россиянами карантина. Эти объективные и вполне достаточные для предотвращения заражения меры игнорируются целым кругом населения.