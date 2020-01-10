https://static.news.ru/photo/2a5a28cc-338a-11ea-baaa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместителю министра транспорта РФ Владимиру Токареву в канун Нового года предложили взятку в $10 000 и бутылку водки. Об этом стало известно в пятницу, 10 января.

Чиновник написал по факту попытки дачи взятки должностному лицу заявление в Следственный комитет. По словам Токарева, с предложением о подношении к нему обратился генеральный директор «Экспертного центра по сертификации продукции и производств по ремонту технических средств железнодорожного транспорта» Владимир Колпаков.

Он просил у замминистра в обмен на деньги и водку покровительства по вопросу выдачи его компании сертификатов на продукцию для железнодорожного транспорта, сообщает РЕН ТВ.

В настоящее время сотрудники СК РФ проводят проверку по факту жалобы чиновника.

Ранее NEWS.ru писал, что красноярский чиновник попытался избавиться от полученной взятки при задержании сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции краевого главка МВД.

Инцидент произошёл в Козульском районе. Мужчина выбросил в снег около 100 тысяч рублей, которые получил от посредника за обеспечение победы в госконтракте по ремонту крыши районного Дома культуры посёлка Козулька.