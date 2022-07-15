Российский аналог препарата от СМА может поступить в продажу к 2026 году «Известия»: российский аналог препарата от СМА может оказаться в продаже к 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист по медицинской генетике Министерства здравоохранения РФ Сергей Куцев заявил, что в 2025–2026 годах на рынке может появиться российский препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Он станет отечественным аналогом самого дорогого в мире препарата «Золгенсма», отметил академик РАН в беседе с «Известиями».

Что касается сложных препаратов, Biocad разработал аналог «Золгенсмы» и уже объявил, что начинает клинические испытания. В доклинике он показал себя хорошо, — подчеркнул генетик.

В настоящее время одна доза «Золгенсма» стоит более $2 млн. Поставки из-за границы лекарств для лечения редких заболеваний у детей, добавил Куцев, продолжаются и никто не станет их останавливать.

Ранее стало известно, кто в России сможет бесплатно получить «Золгенсму», появившуюся в России 7 июля. Это будут нуждающиеся в лекарстве дети. Отмечается, что под каждого ребенка, страдающего от подобного недуга, препарат будет заказываться индивидуально, а стоимость расходов покроет благотворительная организация «Круг добра».