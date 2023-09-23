Российских водителей предупредили о штрафах, про которые они могли не знать Адвокат Данилов предупредил о штрафе за просроченные лекарства в автоаптечке

Фото: Баранов Владимир/Globallook Press

В России существует ряд правил дорожного движения, о которых не знают даже опытные водители, но за нарушение любого из них может грозить штраф, предупредил в беседе с агентством ПРАЙМ адвокат Кирилл Данилов. Нарекания сотрудника ГИБДД могут вызвать аптечка, светоотражатели и домашние животные в автомобиле.

Самой распространенной ошибкой, по словам адвоката, является содержимое аптечки, не соответствующее приказу Минздрава. В документе указаны все необходимые элементы аптечки и если один из них будет отсутствовать или изделие будет просрочено, водитель может получить штраф в размере 500 рублей.

Еще одно популярное нарушение — отсутствие светоотражательного жилета на водителе, когда он выходит на проезжую часть в темное время суток или при ограниченной видимости. Здесь штраф за нарушение составит уже 800–1000 рублей.

Также водитель может быть оштрафован за несоблюдение правил перевозки домашних животных и за плохое поведение пассажиров.

Например, летом многие любят высунуть руку или ногу из окна машины. Это может спровоцировать аварию, поэтому штраф за пассажира в этом случае платит водитель — 1000 рублей за взрослого и 3000 рублей за несовершеннолетнего, — указал адвокат.

Ранее представители профильных министерств на встрече в Госдуме предложили вернуть штрафы за среднюю скорость на некоторых участках дорог. За инициативу проголосовали правительство Москвы и Минтранс России.

В Минтрансе на это заявили, что введение штрафов за превышение средней скорости требуется для снижения аварийности на протяженных участках автодорог. По данным ведомства, превышение скорости — это наиболее частое нарушение ПДД. Существующая практика фиксации мгновенной скорости и штрафов за превышение установленных норм не позволяет исключить правонарушения на дорогах.